ERZURUM BAŞKANDAN MASKELİ VE ELDİVENLİ BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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ERZURUM BAŞKANDAN MASKELİ VE ELDİVENLİ BASIN AÇIKLAMASI

6 saat önce

BAŞKANDAN MASKELİ VE ELDİVENLİ BASIN AÇIKLAMASIERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı.

ERZURUM BAŞKANDAN MASKELİ VE ELDİVENLİ BASIN AÇIKLAMASI, System.String[]

BAŞKANDAN MASKELİ VE ELDİVENLİ BASIN AÇIKLAMASI

ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı. Basının karşısına eldiven ve maske ile çıkan Başkan Uçar, dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yakutiye Belediyesi olarak, salgınla mücadelede devletin belirlediği kurallar çerçevesinde görevlerini eksiksiz yapmak için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Mahmut Uçar, koronavirüsle mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve aldığı tedbirleri en ciddi bir şekilde uygulayan ülkemiz olduğunu belirtti. Belediye başkanlığı görevinden önce bir hekim olarak çalıştığını hatırlatan Başkan Uçar, "Salgınla mücadelede dünyaya örnek olacak mücadele sergileyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve diğer tüm kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Yakutiye Belediyesi olarak ilk günden bu yana Coronavirüsle mücadele için personel ve ekipman olarak her türlü tedbiri aldık. Başta toplu yaşam alanları olmak üzere, ilçemizdeki camiler, okullar, kuran kursları, parklar, AVM'ler, hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, İş merkezleri, marketler, parklar, dükkanlar ve diğer kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı tüm hızıyla  devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından korona ile mücadele ekibine seslenen Başkan Uçar, "Gerekli tedbirler önce sizin için önemli. Sizlerde gerek maskeniz, eldiveniniz ve koruyucu ekipmanlarınızla sosyal mesafeyi de koruyarak işlerinizi yapın. Bu anlamda vermiş olduğunuz yüksek performanstan dolayı tebrik ediyorum. İlaçlama yaparken sağlığıniza dikkat edin" dedi ve ekibi alkışlayarak görevlerine uğurladı.

Araçlara binen ekibin ilk durak yeri Sanayi Semtindeki esnaf oldu. Özel kıyafetleri ile işyerine giren korona savaşçıları, birçok yeri ilaçladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye binası önünde toplanan ilaçlama ekibi

-Özel kıyafetli ekipten genel ve detaylar

-Maske ve eldivenli Başkan Uçarı'n konuşması

-Toplantıyı maske ve eldivenle izleyen basın mensupları

-Başkanın açıklamasından detaylar

-Başkanın personele konuşması ve alkışlaması

-Özel ekibin görev yerlerine yola çıkması

-Ekibin sanayi semtinde işyerlerini ilaçlaması


Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:53 Kaynak: DHA

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