Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı. Pazaryolu-Bayburt kara yolunun dördüncü kilometresindeki Kozlu Mahallesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, bazı araçlar toprağa saplandı. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmayan olayda, Pazaryolu İlçe Jandarma ekipleri kontrolü sağlayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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