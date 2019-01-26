Son Dakika Haberleri: Erzurum - Bayburt Karayolunda Çok Sayıda Araç Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı

Erzurum - Bayburt Karayolunda Çok Sayıda Araç Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı

37 dakika önce

Erzurum-Bayburt karayolu Kop Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Erzurum - Bayburt Karayolunda Çok Sayıda Araç Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı, System.String[]
Erzurum- Bayburt karayolu Kop Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç Kop Geçidi mevkiinde mahsur kaldı. Ulaşımın kontrollü olarak sağlanabildiği bölgede buzlanma ve tipi sürücüleri zor durumda bırakıyor. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız görev yaparken, çok sayıda Tır yolda kaldı. Tipi yer yer görüş mesafesinin kaybolmasına sebep oluyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Erzurum, Bayburt, Güncel
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