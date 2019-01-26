Erzurum - Bayburt Karayolunda Çok Sayıda Araç Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı
37 dakika önce
Erzurum-Bayburt karayolu Kop Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Erzurum- Bayburt
karayolu Kop Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç Kop Geçidi mevkiinde mahsur kaldı. Ulaşımın kontrollü olarak sağlanabildiği bölgede buzlanma ve tipi sürücüleri zor durumda bırakıyor. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız görev yaparken, çok sayıda Tır yolda kaldı. Tipi yer yer görüş mesafesinin kaybolmasına sebep oluyor. - BAYBURT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:14 Kaynak: İHA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin