Erzurum - Bayburt Karayolunda Çok Sayıda Araç Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldı
30 dakika önce
- Erzurum - Bayburt karayolunda çok sayıda araç tipi nedeniyle mahsur kaldıBAYBURT - Erzurum-Bayburt karayolu Kop geçidinden etkili olan tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
- Erzurum
- Bayburt
karayolunda çok sayıda araç tipi nedeniyle mahsur kaldı
BAYBURT - Erzurum-Bayburt karayolu Kop geçidinden etkili olan tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç Kop geçidi mevkiinde mahsur kaldı. Ulaşımın kontrollü olarak sağlanabildiği bölgede buzlanma ve tipi sürücüleri zor durumda bırakıyor.
Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız görev yaparken, çok sayıda Tır yolda kaldı. Tipi yer yer görüş mesafesinin kaybolmasına sebep oluyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:34 Kaynak: İHA
Ektiği Mahsuller Elinde Kalınca E-Ticaret'e Yönelen Genç Tarih Yazdı
11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi
Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti