Erzurum BEAH'tan karantina iddialarına yalanlama

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişinin kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) yönelik, sosyal medyada 'hastanenin karantina alındığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

BEAH'tan yapılan açıklamada, dün kentte yaşanan kimyasal madde olayının ardından hastaneye yönelik sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Olayın ardından gerekli tedbirlerin alınarak hastanenin acil servisinin geçici olarak kapatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemizin acil servisine dün saat 16.00 sularında 20 yaşlarında erkek hasta, 112 ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından şüpheli madde maruziyeti nedeniyle getirildi. Hastanın yapılan ilk değerlendirmesi neticesinde şüpheli bir madde teması ve bu maddenin solunum yoluyla bulaşma ihtimaline karşı gerekli kontaminasyon tedbirleri çerçevesinde acil servis kısa süre hasta kabulüne kapatıldı. Ardından gerekli tedbirler alınarak hastalara müdahale edildi. Acil servisimize getirilen şahıs ve beraberindeki şahıslarda alınan bu tedbirler kapsamında müdahale ve incelemeye alınmış, vaka ve vaka ile teması olan kişilere gerekli tedavi verilmiştir."

Acil servisteki müdahalenin ardından serviste gerekli sterilizasyon ve ölçümlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hastanemiz, mevcut hizmetini sorunsuz şekilde bugün itibariyle kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Hastanemizin karantinaya alındığı ve hastaneye bir hafta gidilmemesi konusunda sosyal medyada yapılan yayınlar asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hastaneye kaldırılmıştı.