'Miting yapmamıza izin verilmiyor' diyen İmamoğlu'na Erzurum BB Başkanından yanıt: Miting alanını dolduramayacaklarını anlayınca konuyu sabote ettiler - Son Dakika
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'Miting yapmamıza izin verilmiyor' diyen İmamoğlu'na Erzurum BB Başkanından yanıt: Miting alanını dolduramayacaklarını anlayınca konuyu sabote ettiler

07.05.2023 18:46

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki mitinginin engellendiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Sekmen, "CHP, miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajı oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginin gerçekleştirileceği alanla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"YANILTICI BİLGİLER PAYLAŞILMAKTA"

Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "CHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. 4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler, İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler, İl Seçim Kuruluna müracaat eder ve söz konusu alan ya da alanlar alınan kararla ilgililere tahsis edilir." ifadelerini kullandı.

"CHP KONUYU SABOTE ETMEKTE"

Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: " Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu Bugün saat 18.00'de Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacaktı. Ancak miting öncesi meydan belediye otobüsleriyle kapatıldı. Bunun üzerine Twitter hesabından videolu açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum"

Kaynak: AA
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