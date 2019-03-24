Son Dakika Haberleri: Erzurum Beyaza Büründü

Erzurum Beyaza Büründü

1 saat önce

Erzurum'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı.

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Erzurum'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Erzurum'da yaşayanlar pazar sabahına karla uyandı. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasına başladı.

Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum- Erzincan, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde çalışmalarını başlattı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar ise beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

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