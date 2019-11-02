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Erzurum beyaza büründü

6 saat önce

Erzurum beyaza büründüErzurum'da yağan mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum beyaza büründü

Erzurum'da yağan mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzurum kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Sabah güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev ve iş yerinin önündeki karları temizleyen vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini söyledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 20 santime ulaştı. Kış lastiğini takmayan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da ise gece boyu etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan, Agrı ve Erzincan'da beklenen kar yağışının Cumartesi gunu sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecegi bildirdi. Vatandaşları uyaran meteoroloji, kar yağışlarının il merkezlerinde 1-4 santim, yüksek kesimlerde 5-20 santim civarında örtü bırakmasının beklendiğini kaydetti.

Erzurum beyaza büründü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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