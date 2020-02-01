Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı

52 dakika önce

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum-Bingöl devlet kara yolu, 0-25 kilometresi arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 23.05 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde ise 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.

Erzurum, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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