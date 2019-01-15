Son Dakika Haberleri: Erzurum-Bingöl Karayolu'na Çığ Düştü

Erzurum-Bingöl Karayolu'na Çığ Düştü

13 dakika önce

Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Erzurum-Bingöl Karayolu'na Çığ Düştü, System.String[]
ERZURUM- Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüleri uyaran Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.

Erzurumda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında bulunan Çirişli mevkiine öğlen saatlerinde çığ düştü. Tonlarca karın savrulduğu sırada yolda araç olmaması olası can kaybını önledi. Olay yerine ulaşan Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede her ihtimale karşı arama yaptı. Sis ve fırtına sebebiyle görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Erzurum'da jandarma Bingöl tarafına gidecek araç sürücülerini uyardı. Kentin çıkış noktasında görev alan Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araç geçişine izin vermezken, sürücülere yolun kapalı olduğunu belirtiyor. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:20 Kaynak: DHA

Palandöken, Jandarma, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızlı Erkekli Sokak Kavgası, Saniye Saniye Kaydedildi Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:33:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum-Bingöl Karayolu'na Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]