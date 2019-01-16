Erzurum-Bingöl Karayolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar 5,5 Saat Sonra Kurtarıldı

Kar ve tipinin gece saatlerinde ulaşıma kapadığı Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan vatandaşlar 5 buçuk saat sonra kurtarıldı.

Kar ve tipinin gece saatlerinde ulaşıma kapadığı Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan vatandaşlar 5 buçuk saat sonra kurtarıldı. Kar ve tipi dolayısıyla birçok güzergahın ulaşıma kapandığı Erzurum'da hastaların imdadına kar üstü araçlar yetişti.



Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan tipi hayatı adeta felç etti. Kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde birçok güzergah ulaşıma kapandı. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolunda çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldiği, araç sürücülerinin ve vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı İl Kriz Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile Çat Belediyesi çalışanları mahsur kalanlara ulaştı. Aralarında hamile kadınların da bulunduğu, donma tehlikesi atlatan 30'a yakın vatandaş kurtarılarak Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne ait Çat Bakımevine ulaştırıldı. Otobüslerde mahsur kalan vatandaşlara ise 5 buçuk saat sonra ulaşılabildi.



Yetkililer bölgede çığ hadisesinin yaşanmadığını belirterek tipi ve sürgünden dolayı yolların ulaşıma kapandığı belirtti.



Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürürken yolları kapanan köylerdeki hastalar, kar üstü araçlarla ulaşılarak hastanelere taşındı. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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