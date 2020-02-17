Erzurum-bir haftadır kayıp olan didem yüzeyi buz tutan karasu nehrinde aranıyor-5 - Son Dakika

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Erzurum-bir haftadır kayıp olan didem yüzeyi buz tutan karasu nehrinde aranıyor-5
7 saat önce
Bir haftadır kayıp olan didem yüzeyi buz tutan karasu nehrinde aranıyor-5 (DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
ERZURUM-Bir haftadır kayıp olan didem yüzeyi buz tutan karasu nehrinde aranıyor-5 (DRONE)
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