Son Dakika Haberleri: Erzurum Boğa Güreşinde Heyecandan Kalbi Durdu

Erzurum Boğa Güreşinde Heyecandan Kalbi Durdu

42 dakika önce

Erzurum'un İspir ilçesinin Çamlıkaya Mahallesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş kalp krizi geçirdi.

Erzurum'un İspir ilçesinin Çamlıkaya Mahallesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş kalp krizi geçirdi. Oğlu Hakkı Durmuş'a ait boğanın arenada yaptığı güreş sırasında heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş, yere yığıldı. Güreş alanındaki sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahale ettiği Durmuş, ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Durmuş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İspir'de havaların ısınmasıyla birlikte boğa güreşleri heyecanı da başladı. Sezonun ilk boğa güreşi Çamlıkaya Mahallesi'ndeki meydanda yapıldı. İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı güreşlere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oğlu Hakkı'nın boğasının da yeraldığı güreşleri izlemek için alana gelen 87 yaşındaki Kibar Durmuş, heyecanlandı. Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi müdahalede bulundu. Babasının başından ayrılmayan Hakkı Durmuş, babasının her hangi bir rahatsızlığının olmadığını güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Durmuş, olay yerine ambulansın geç gelmesine de tepki gösterdi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: DHA

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