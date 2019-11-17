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Erzurum boks federasyonu başkanı gözgeç'in kardeş acısı

6 saat önce

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'in kardeş acısıTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Turgut Gözgeç (62) yaşamını yitirdi.

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'in kardeş acısı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Turgut Gözgeç (62) yaşamını yitirdi.

Bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gören Turgut Gözgeç, dün yaşamını yitirdi. Ankara'dan uçakla Erzurum'a getirilen Turgut Gözgeç için öğlede cenaze namazı kılındı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Milletvetili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve spor camiası katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Turgut Gözgeç'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Erzurum boks federasyonu başkanı gözgeç'in kardeş acısı

Eyüp Gözgeç, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
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