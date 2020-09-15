Erzurum bölgenin sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

Erzurum bölgenin sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi Erzurum, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikalar ile Doğu Anadolu'nun sanayi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Erzurum bölgenin sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi Erzurum, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikalar ile Doğu Anadolu'nun sanayi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2 etap halinde çalışmaların sürdüğü sanayi bölgesinde 5 bin istihdam sayısı hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl adını valilik öncülüğünde yapılan Tekstilkent fabrikaları ile sıkça duyuran Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar yeni yatırımlarla birlikte tüm hızıyla devam ediyor. 216 hektar alandan oluşan ve iki etap halinde çalışmaların devam ettiği sanayi merkezinde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

1. etapta bulunan 36 parselden 28'inin firmalara tahsis edildiğini aktaran 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya, "Şu ana kadar 1. Etapta 4'ü Tekstilkent olmak üzere 6 firmamız yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ruhsatını aldı" dedi.

Yerel yatırımcıların yoğun olduğu 20 parselde gıda, yapı malzemeleri inşaat çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada gelecek yıl 1. etapta olan tüm firmaların üretim yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Bin kişinin istihdam edileceği yeni fabrika yapılıyor

60 sanayi parselinin bulunduğunu 2. etap çalışmalarının ise yeni başlamasına rağmen 5 parselin tahsisini yaptıklarını vurgulayan Karakaya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 2. Etapta ortak projeleri var. Bunlardan birisi Mobilya İnovasyon Merkezi, bir başkası 1000 kişi istihdam edilecek yeni tekstil fabrikası ve 20 atölyelik İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM). İŞGEM'in de şuan itibariyle temel betonları atıldı. Bu merkezde yer alan 20 atölye projeleri olan kişilere 3 yıl süreyle cüzi bedelle yer kiralaması yapılacak. 3 yılın sonunda yeterli gelişme sağlayan firmalara Organize Sanayi Bölgesi'nden yer tahsisi yapılarak üretime katılmaları sağlanacak."

Karakaya, Tekstilkent Projesinin kent istihdamına ciddi katkı sağladığını anımsatarak Organize Sanayi Bölgesindeki yeni projelerin hayata geçmesi ile toplam 5 bin kişilik istihdam hedeflerinin olduğunu söyledi. Ayrıca 2020 öğrenci kapasiteli Özel OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatırımcılara kalifiyeli elaman sağladığını ifade eden Karakaya, gıda, yapı malzemeleri, yenilebilir enerji, elektrik ve elektronik bölümleriyle okulun eğitim verdiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

İstihdam, Karakaya, Organize, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum bölgenin sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

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