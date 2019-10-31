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Erzurum bu konserin biletleri parayla değil kitapla

6 dakika önce

Bu konserin biletleri parayla değil kitaplaSivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ile tarafından düzenlenen konseri davetliler, biletle değil 7-12 yaş grubu çocuk kitapları getirerek izledi.

Erzurum bu konserin biletleri parayla değil kitapla, System.String[]

Bu konserin biletleri parayla değil kitapla

Sivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ile tarafından düzenlenen konseri davetliler, biletle değil 7-12 yaş grubu çocuk kitapları getirerek izledi. 350 kitabın toplandığı konserde gençler, türküler eşliğinde eğlendi.

Sivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi, ilçelerdeki okullarda 10 şehit adına kütüphane oluşturmak amacıyla 'Sen Dinle Onlar Okusun' sloganıyla konser düzenlendi. Konser için bastırılan afiş ve duyurularda '7-12 yaş arası bir çocuk kitabıyla katılımınızı bekliyoruz' ifadesine yer verildi.

Rektörlük Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere gelen davetliler, yanlarında getirdikleri kitapları imza karşılığı görevlilere teslim etti. Kitap getirmeyenler için salon önünde oluşturulan stantta bulunan kitaplar satıldı. Sivil Toplum Destekleme Derneği Projeler Koordinatörü Abdulkadir Ergün, Atatürk Üniversitesi mezunu gençlerden oluşan grupların konserinin ücretsiz olduğunu, davetlilerin kitap getirerek katıldıklarını kaydetti. 7-12 yaş grubu çocuk kitabı getiren herkesin konseri izlediğini kaydeden Ergün, toplanan kitapların ilçelerde 10 şehit adına oluşturulacak kütüphanelere verileceğini söyledi.

Konser salonu önünde davetlilerin getirdikleri kitapları imza karşılığında alan Gülşah Kayahan, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söylerken, oğlu ve gelininin görev aldığı konsere katılan Sevilay Perdakçıoğlu ise 10'dan fazla kitapla gençlere destek verdi. Kitaplarla 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere katılan davetliler Kubilay Perdakçıoğlu ile Ahmet Furkan Arslan ekipleriyle birlikte sahne aldı. Davetliler, sanatçıların söylediği türkülerle doyasıya eğlendi.

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:37 Kaynak: DHA
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