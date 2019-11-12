Erzurum-bu motosiklet kasksız çalışmıyor

Bu motosiklet kasksız çalışmıyor

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi. Taşbaşı, motosiklet ve kaskı Erzurum'un Tarihi Yakutiye Medresesi önündeki alanda halka deneme sürüşü yaptırarak tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü'nden elektrik teknisyeni olarak emekliye ayrılan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, kasksız motosiklet kullanımının önüne geçmek için sürücüsü kaskı kafasına takmadan çalışmayan motosiklet geliştirdi. Çalışır haldeki motosikletin de, kaskın çıkardığı zaman stop ettiğini belirten Taşbaşı, bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyledi. 'Akıllı motosiklet' adını verdiği 47'nci buluşu sayesinde artık motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ifade eden Taşbaşı, ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları tek tek hayata geçirmek istiyorum. Çünkü insanoğlunun yapmayacağı şey yoktur. Kaskı sadece yasaların bir gereği olarak değil, motosiklet sürüşünde ayrılmaz bir donanım olarak düşünebilmek, bilinç gerektiren, eğitimlerde kazandırılması gereken bir olgudur. Kaskın ne işe yaradığını anlamanın en acı yolu maalesef bir kazaya karışmaktan geçmektedir. Ben de kasksız kimse motosiklet süremesin diye bir sistem geliştirdim. Bu sistemde kask takılmadığı sürece motosiklet çalışmıyor. Çıkarıldığında da stop ediyor. Hatta bu motosiklet cep telefonunu da şarj ediyor. Kendi kendini şarj edebilmesi için çalışmalarım da sürüyor. Sistem şöyle, kaskın arkasındaki devreden motoru çalıştıran kilit sistemine giden radyolojik bir sistem var. Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez diye konuştu.

650 TL'ye mal ettiği buluşunu merkez Yakutiye ilçesindeki, Tarihi Yakutiye Medresesi önündeki boş alanda deneyen Taşbaşı, bir anda halkın ilgi odağı oldu. Oğlu Samet Taşbaşı'nın kullandığı akıllı motosikleti vatandaşlar da denedi. Motosikleti kasksız denemeye çalışan Mustafa Şen, Ben motosiklet kullanan biriyim. Kaskı kafama takmayınca motosiklet yerinden canlanmadı. Kaskı takmamla birlikte motosiklet gitmeye başladı. Umarım kullanımı yaygınlaşır. Çünkü motosiklet kullananları için kask çok önemli dedi