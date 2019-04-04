Son Dakika Haberleri: Erzurum, Bu Öğretmenleri Konuşuyor

Erzurum, Bu Öğretmenleri Konuşuyor

51 dakika önce

Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı bu klip izlenme rekoru kırıyor.

Erzurum, Bu Öğretmenleri Konuşuyor, System.String[]
Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı bu klip izlenme rekoru kırıyor.

Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Türk müzik kültürüne önemli katkılar yapan Barış Manço'nun, vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" eserini seslendirdi.

Barış Manço'yu anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan klipte öğretmen ve idarecilerin performansı sanatçıları aratmadı. Klip, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:36 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Mecidiye, Erzurum, Güncel
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