Erzurum, Bu Öğretmenleri Konuşuyor
51 dakika önce
Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı bu klip izlenme rekoru kırıyor.
Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi
idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı bu klip izlenme rekoru kırıyor.
Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Türk müzik kültürüne önemli katkılar yapan Barış Manço
'nun, vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" eserini seslendirdi.
Barış Manço'yu anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan klipte öğretmen ve idarecilerin performansı sanatçıları aratmadı. Klip, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı
Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek