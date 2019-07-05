ERZURUM Bu tavuklar yeşil yumurtluyor

Bu tavuklar yeşil yumurtluyorERZURUMLU Mustafa Sırtıkara (41) evinin bahçesinde hobi olarak beslediği 20 tavuktan 4'ü yeşil yumurtluyor. Sırtıkara, yeşil yumurtaların tadının diğerleri ile aynı olduğunu söyledi.Erzurum Teknik Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Sırtıkara'nın merkez Palandöken ilçesinde beslediği tavuklar ilgi odağı oldu. Civcivken satın aldığı Amerikan ırkı tavukların, büyüyünce açık yeşil renkte kabuklu yumurta yumurtladığını belirten Sırtıkara, Hobi olarak daha öncede evimin bahçesinde tavuk besliyordum. Ancak komşular rahatsız olunca bir süre ara verdi. Şimdi bahçem müsait olunca yeniden başladım. Mahallebaşı semtinden 5 tane civciv satın aldım. Bunların cins olduğunu bilmiyordum, büyüyüp yeşil yumurtladıklarını görünce şaşkına döndüm. Toplam 25 tavuğum var. Bizim kadar yumurtayı gören herkes şaşırıyor. Tadını merak ettikleri için isteyene birkaç tane hediye olarak veriyorum diye konuştu.TÜRKİYE'DE 'YEŞİL YUMURTACI' OLARAK DA BİLİNİYORYeşil yumurtalarla ilgili bir açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Laçin, Yumurtanın kabuk rengi; kahverengi, beyaz ve mavi-yeşil renkte olabilir. Ticari yumurta üretiminde sadece kahverengi ve beyaz yumurtacı tavuklar kullanıldığı için, çoğunlukla yumurta kabuk rengi ya kahverengi ya da beyazdır. Tek istisnası 'Araucana' adı verilen tavuk ırkıdır. Bu tavuk ırkının kökeni Şili'nin Araukanya bölgesidir. Türkiye'de 'yeşil yumurtacı' olarak da bilinir. Yıllık 150 civarında yumurta verirler. Türkiye'ye ilk defa 2000 yıllarda getirilmiştir dediKabuk renginin yumurta oluşumu esnasında yumurta kanalında ki pigmentler vasıtasıyla şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Laçin, Pigment türü ırka bağlı olarak genetik farklılık gösterir. Tüm yumurtalar başlangıçta beyazdır ve kabuk rengi, yumurta oluşumu sürecinde protoporfirin adı verilen pigmentlerin etkisiyle kabuğa açık kahverengi rengini verir. Araucana tavuklarında ise oosiyanin adı verilen bir pigment yumurta kabuğunun mavi veya yeşil renkte olmasına neden olur. Yapılan bilimsel çalışmalarda Araucana tavukları ile diğer ticari yumurtacı tavuk yumurtaları arasında genellikle tek farklılığın, Araucana yumurta sarısında daha yüksek yağ ve toplam kolesterol içeriğine sahip olmasıdır. Bununla birlikte yumurta kabuk renginin protein, vitamin ve mineral madde oranları üzerine etkili olmadığı saptanmıştır diye konuştu.Kabuk rengine göre içeriğinde besin maddesinin değişmediğini vurgulayan Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Laçin, Yumurtanın besin içeriğini asıl belirleyen faktör tavukların neyle beslendiğidir. Yumurta kabuğu aslında sadece bir ambalaj malzemesidir. Bu ambalaj malzemesinin beyaz, kahverengi veya yeşil olması tüketicinin tercihini belirleyebilir. Ancak ambalaj rengi olarak hangisini seçersek seçelim içerisindeki ürünün kalitesi değişmeyecektir dedi.