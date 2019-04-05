Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanlığına seçilen Muhammed Sunar bugün mazbatalarını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanlığına seçilen Muhammed Sunar bugün mazbatalarını aldı.



Erzurum Adliye Sarayında düzenlenen mazbata teslim törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Belediye Meclis üyeleri, çok sayıda partili katıldı.



Belediye Başkanları mazbatalarını Erzurum İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emine Kahraman, Aziziye İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Ömer Özgür Ercan ve Server Şimşek'in elinden aldı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonucu belli oldu. Mazbatamızı aldık. Mübarek cuma günü cuma namazının ardından görevimize yeniden başlıyoruz. Seçimlerde halkın teveccühü ile tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erzurum halkına verilen sözlerimiz var, onları en kısa zamanda göreve kaldığımız yerden başlayarak sürdüreceğiz. İnşallah dönemin sonunda da halkımızı memnun ederek görevimizi noktalayacağız" diye konuştu.



Belediye başkanları, milletvekilleri ve partililerle birlikte Adliye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

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