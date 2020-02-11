Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı tüm meslek odalarının temsilcileri ile yöneticilerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, Erzurum ekonomisi için kenetlenme çağrısında bulundu.

Hareketin olduğu her yerde bereketin de olacağını vurgu yapan Sekmen, "Bizim gayemiz Erzurum'da işte bu hareketliliği mümkün hale getirmek." ifadesini kullandı.

Sekmen, Erzurum'un geçmişten beri ticaret merkezi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehrin kodlarında ticaret, zanaat ve esnaflık kültürü var. Dolayısıyla bu şehirde ticari canlılık oluşturmak için el birliği ve işbirliğine ihtiyacımız var. Esnafımızın bu şehrin itici gücü ve lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan önceliğimiz ve amacımız, bu lokomotife güç kazandırmaktır. Şehirde oluşturmaya çalıştığımız çekim alanının özünde de işte bu gaye yatıyor. Çünkü bu şehir ne kadar cazip hale gelirse, bir o kadar da hareketli olur. Esnafımız bizim baş tacımız ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan yegane dinamiklerimizdir."

Sekmen, toplantıda, esnaf odası temsilcilerinin görüş, beklenti ve önerilerini dinledi.

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:46:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]