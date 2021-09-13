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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması

13.09.2021 21:22

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile canlı yayında tartışarak tansiyonunun yükseldiği anlarda küfür eden Mehmet Sekmen, program konuğunun ağır tahrik ve haksız ithamları nedeniyle bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

Sinan Özçaylak'ın sunduğu bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, stüdyodaki konuk olan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile canlı yayında tartışarak tansiyonun yükseldiği anlarda da küfür etmişti.

"AĞIR TAHRİK VE HAKSIZ İTHAMLAR NEDENİYLE AĞZIMDAN ÇIKTI"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Mehmet Sekmen, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak program konuğunun ağır tahrik ve haksız ithamları nedeniyle bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

"İFADE MUHATABIMA YÖNELİK DEĞİLDİR"

Sekmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına, program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması

Mehmet Sekmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması - Son Dakika
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