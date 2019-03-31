Son Dakika Haberleri: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Kaldığımız Yerden Hizmetlerimize Devam Edeceğiz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Kaldığımız Yerden Hizmetlerimize Devam Edeceğiz"

4 dakika önce

Kesinleşmemiş sonuçlara göre tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen, "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen:
Kesinleşmemiş sonuçlara göre tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen, "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Sandıkların açılmasının ardından kesinleşmemiş sonuçlara göre yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sekmen, AK Parti İl Binasında açıklamada bulundu.

Dadaşlara teşekkür eden Başkan Sekmen, "5 yıllık görevimizin ardından halkımız yine bize tekrar teveccühünü gösterdi. Bizde karar kıldılar. Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bize gönül verenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Politika
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