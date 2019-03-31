Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Kaldığımız Yerden Hizmetlerimize Devam Edeceğiz"
1 saat önce
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz"ERZURUM - Kesinleşmemiş sonuçlara göre tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen, "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz"
ERZURUM - Kesinleşmemiş sonuçlara göre tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen
, "Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
Sandıkların açılmasının ardından kesinleşmemiş sonuçlara göre yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sekmen, AK Parti
İl Binası'nda açıklamada bulundu.
Dadaşlara teşekkür eden Başkan Sekmen, "5 yıllık görevimizin ardından halkımız yine bize tekrar teveccühünü gösterdi. Bizde karar kıldılar. Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bize gönül verenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:03 Kaynak: İHA
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!
Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz