Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen Mazbatasını Aldı

Erzurum
'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Parti
'li adayı Mehmet Sekmen
ile 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.
Sekmen'in yanı sıra merkez ilçeler Aziziye
ve Palandöken
belediye başkanları için Erzurum Adliyesi
Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.
Törende Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Sekmen'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Emine Kahraman
verdi.
Palandöken Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Muhammet Sunar
'a İl Seçim Kurulu Üyesi ve hakim Server Şimşek ve Aziziye Belediye Başkanı olan AK Parti'li Muhammet Cevdet Orhan'a ise mazbatasını Aziziye İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Adalet Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan
takdim etti.
Sekmen, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunun belli olduğunu ve mazbatasını aldığını belirtti.
Belediyeye giderek görevine başlayacağını aktaran Sekmen, "Şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını CenabıAllah'tan niyaz ediyorum. Bütün Erzurum halkına da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah kazanan biz değil, Erzurum ve halkımız olmuştur. Belediye başkanlarımızla mazbatalarımızı aldık, bugünden itibaren besmele çekerek göreve başlıyoruz, İnşallah dönemimizin sonunda yüzümüz ak olarak, Erzurum halkını da memnun ederek, görevi tamamlarız." diye konuştu.
Törene, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ
, Selami Altınok
ve Zehra Taşkesenlioğlu
, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz
ve partililer katıldı.