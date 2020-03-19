Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen tekstilkenti gezdi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valiliği ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile birlikte hayata geçirdiği 'Tekstilkent Projesi' kapsamında kurulan fabrikaları gezdi.

Sekmen, Pasinler kara yolundaki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 kişinin istihdamıyla üretime başlayan fabrikalarda kısa, orta ve uzun vadede 5 bin kişinin iş sahibi olacağı tekstilkentte incelemelerde bulundu.

Yetkililerle görüşen Sekmen, burada yaptığı açıklamada, tekstilkentte üretim yapan firmalardan birisinin 500 kişilik bir fabrika daha talep ettiğini aktardı.

Sekmen, şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta kurulan fabrikaların 4 bin 360 metrekare kapalı alandan oluştuğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekstil kentte her türlü tedbirin alındığını anımsatan Sekmen, "Virüs salgını sebebiyle tüm tedbirler alınmış durumda. Çalışanların sağlığını önemsiyoruz ve aldığımız tedbirler sayesinde üretimin aksamamasına özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Sekmen, ziyaretinde çalışanlara da kısa bir süre sohbet etti.