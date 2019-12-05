Son Dakika Haberleri: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sekmen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Mehmet Sekmen, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın doğru haberin toplanması ve ulaştırılmasında etkin bir kuruluş olduğunu ifade eden Sekmen, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Her zaman AA'yı desteklediklerini ve takdir ettiklerini belirten Sekmen, "Milli bir kuruluşunuz yoksa başka kuruluşlardan haberleri almak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size doğru haberin ulaşmasında ne kadar fayda sağlar, bilinmeyen bir konu. Ama milli ajansımız sayesinde her zaman doğru habere ulaşmak daha kolay. AA yalan ve uydurma haber yapmaz, doğru ne ise onu yansıtır. Yerli ve milli çıkarlar söz konusu olduğu zaman da bize doğru haberi ulaştırır." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Sekmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür
Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]