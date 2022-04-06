Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 13:46
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında, AA'nın Türk basınının gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu hatırlatan Sekmen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansımız kuruluşundan bugüne kadar, aziz milletimizin sesi ve Türk basınının kaynağı olmuştur. İlkeli, objektif, şeffaf, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde uzun yıllardır görevini başarıyla yürüten Anadolu Ajansı, 102 yıldır ulusal ve uluslararası medyanın da mihenk taşı konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, bu güzide kurumda çalışan tüm medya mensuplarına mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."

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Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Sekmen, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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