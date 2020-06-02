Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen halk gününde vatandaşları dinledi - Son Dakika

Sekmen, vatandaşlardan salgın sürecinde belirlenen kurullara uymalarını isteyerek, belediye olarak Kovid-19 ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Salgın nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılan toplantıların yüz yüze yapılmaya başlandığını hatırlatan Sekmen, halk gününe gelen vatandaşlara hijyen seti hediye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı