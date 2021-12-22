Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1500 personel ve bin araçla karla mücadele ediyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gece gündüz çalışıp hastaların yardımına koştuğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alan, ana ve ara arterler, kent merkezi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde de kar temizledi.

Karla mücadele ekiplerinin 1335 mahalle ve bağlı yerleşim yerindeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yaptığı aktarılan açıklamada, iş makineleri desteğindeki ekiplerin yoğun yağış ve tipi nedeniyle geçit vermeyen karla kaplı yolları ulaşıma açmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksama yaşanmaması için gayret eden ekiplerin mesai gözetmeksizin haftanın 7 günü, gece gündüz karla mücadele ettiği aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmalarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin il genelinde canla başla görev yapmaktadır. Hemşehrilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir."

Sekmen ayrıca, kırsalda görev yapan ekiplerin hasta kurtarma çalışmalarında da görev alarak sağlık ekiplerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.