Erzurum Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 19 yeni aracı törenle filosuna kattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 19 yeni aracı törenle filosuna kattı.



Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli ve belediye çalışanları katıldı.



Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, belediyenin hizmet seferberliğiyle gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi.



Daha iyi hizmet verebilmek için sürekli araç filosunu genişlettiklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:



"İnsanı merkez alan bir anlayış içerisinde vatandaşlarımızın dua ve desteğiyle Erzurum'u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselen şehri Erzurum'un kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek."



Konuşmaların ardından alınan 7 otobüs, 3 tanker, 5 otomobil, 2 vinç ve 2 bakım aracı törenle hizmete sunuldu.

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