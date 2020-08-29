Erzurum Büyükşehir Belediyesi aşure dağıttı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Kentin 5 farklı bölgesinde yapılan aşure dağıtımının düzenlendiği meydanlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar sıraya girerek ikramları aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, muharrem ayının aşure gününe denk gelmesinin önemine değinerek, halka 15 bin aşure dağıtımı yaptıklarını aktardı.

Muharrem ayının İslam alemi için çok özel ve bir o kadar da önemli olduğuna işaret eden Sekmen, "Muharrem ayı kurtulmak demek, feraha ve felaha kavuşmak demek olduğu gibi bağrımızda yanan ve kıyamete kadar sönmeyecek olan bir matemin de ateşidir. Muharrem ayı bizler için küfre karşı Muhammedi bir duruş, Hüseyni bir ahlak ve Ehl-i Beyt'e olan bağlılığımızdır." dedi.