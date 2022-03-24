Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak

24.03.2022 13:43
Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekilmeyen tarım arazilerini vatandaşlardan kiralayıp üretim yapacaklarını ve başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekilmeyen tarım arazilerini vatandaşlardan kiralayıp üretim yapacaklarını ve başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Sekmen, AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini söyledi.

Başlattıkları tarımsal araç desteği uygulamasıyla belediye görevlilerinin, zirai alet ve tarım makineleriyle çiftçinin tarlasını uygun fiyata ekip biçtiğini belirten Sekmen, "Üreticimiz bize müracaat ediyor, biz de gidip hemen biçip sürüyoruz. Pasinler Ovası'nda ayçiçeği ekiminden tutun biçimine, patates ekiminden sökümüne kadar yapıyoruz." dedi.

Sekmen, "Ekilmeyen yerler varsa lütfen boş tutmayın, gelin bize bildirin, biz ekelim, size de kira ödeyelim dedik. Boş yerimiz kalmasın, değerlendirelim istedik. Konuyla ilgili müracaatlar oldu. Artık gıdaya ilgi ve talep olunca, tahmin ediyorum bunu da devletimiz mecburi duruma getirecek." ifadelerini kullandı.

Ekilmeyen tarım arazileri için ekip biçme seferberliği başlattıklarını dile getiren Sekmen, tespit edilen arazilerin vatandaşlara kira ödenerek ekileceğini bildirdi.

Vatandaşlara konuyla ilgili duyuru yaptıklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu konunun üzerindeyiz. Bayağı bir müracaat da oldu. Bölgeye ne uygunsa onu ekeceğiz. Arazilerin küçük olmaması konusunda fayda ve maliyet analizi de yapacağız. Sonra da gidip ekerek milletimize ve vatandaşımıza faydalı olacağız. Kış ağır geçti, saman sıkıntısı da var. Diyarbakır'dan şu anda 1000 ton saman ayarladım. Demir yoluyla samanları Erzurum'a getirebilmek için görüşme yaptık. Kurumdan cevap bekliyoruz. Güzel bir fiyata pazarlığı yaptık. Burada vatandaşımıza, ihtiyacı olanlara dağıtacağız."

Sekmen, vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Erzurum'a yatırım alanı müjdesi Erzurum'a yatırım alanı müjdesi AK Parti'li Aydemir: 'Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor' AK Parti'li Aydemir: 'Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor'

Mehmet Sekmen, AK Parti, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'da zam istedi: Bu fiyatlara satarak her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:52:41. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement