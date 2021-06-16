Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpü elektriğe dönüştürerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çöplerdeki metan gazından elektrik üreterek hem çevreyi koruyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Kentin muhtelif yerlerine bırakılan çöplerden gelen koku ve kötü görüntüden kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, çöp döküm alanlarında ayrıştırılan atıkları değerlendirmek için harekete geçti.

İhale yoluyla özel sektörün de işe dahil olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini faaliyete geçirdi.

Tesiste üzeri toprakla örtülen çöplerden çıkan metan gazından bir saatte 2,5 megavat elektrik üretiliyor.

Bu elektriğin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından tüketilirken diğer kısmı da özel sektörde kullanılarak gelir elde ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, çöpleri ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Sekmen, "Geçmişte çöplerimizi çöp döküm alanına döküp üzerini toprakla örtüyorduk, maalesef israf söz konusuydu. Artık dünya devletleri ve milletleri gelir kaynaklarını artırıyor. Biz de Erzurum olarak gelir kaynaklarımızı nasıl artırırız onu düşünerek böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Çöpten elektrik üretim sürecini anlatan Sekmen, "Önce çöp döküm alanlarında çöpümüzü ayrıştırıyoruz. Kağıt, cam, metal ve diğer kısımları ayırt ederek gelir elde etmeye gayret gösteriyoruz. Bunu da sadece kendimiz yapmıyoruz. İhale yaparak ilgili vatandaşlar ihaleleri alıyor. Bu ayrıştırmanın yüzde 50'sini vatandaş, yüzde 50'sini de belediye yapıyor." diye konuştu.

Çalışmayla çevre kirliliğini önlediklerini dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

"Az da olsa bir gelir elde ediyoruz. Çöp döküm alanında metan gazı birikiyor. Metan gazı aynı zamanda kokuya ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz de buradan yani çöpten elektrik elde etmek üzere ihale yaptık. Şu anda 2,5 megavat elektrik elde ediliyor. Bunun yüzde 72,5 oranı belediyemize, geri kalanını ise bu işi yapan vatandaşımıza veriyoruz."

Sekmen, çalışma yapılan alanın genişletileceğini vurgulayarak, "Sadece Erzurum merkezinin değil çevre ilçelerin de çöpünü toplayarak döküm alanında gaz haline dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5, 6 ya da 7 megavat elektrik üretmek. Daha doğrusu elektriği de paraya çeviriyoruz ve belediyemize gelir kazandırmak hedefindeyiz." dedi.

"Şu anda 6 megavatın üzerinde kapasitesi olan güneş santrali kurduk"

Çöplerin dışında elektrik üretmede güneşten de yararlandıklarını anlatan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum güneşin en bol olduğu şehirlerden biri. Güneşten de elektrik elde ediyoruz. Şu anda 6 megavatın üzerinde kapasitesi olan güneş santrali kurduk. Her ay parasını tahsil edip belediyenin kasasına koyuyoruz. Bir gelirimiz söz konusu oluyor. İnşallah bundan sonra Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) projelerimiz var. İlave yapacağımız güneş santrali tesislerimiz olacak. Arzumuz belediyenin gelirlerini artırmak, çevremize ve ilimize daha çok hizmet ve yatırım götürmek."