Erzurum Büyükşehir Belediyesi gölet yapımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi gölet yapımlarına devam ediyor

11.04.2022 12:22
Erzurum Büyükşehir Belediyesi gölet yapımlarına devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Oltu'nun Çatalsöğüt Mahallesi'nde yapılan gölette sona yaklaşıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Oltu'nun Çatalsöğüt Mahallesi'nde yapılan gölette sona yaklaşıldı.

Yaklaşık 20 dönümlük araziye yapılan ve 4 bin metrekarelik tarımsal alanı sulama kapasitesine sahip olacak göletle, Çatalsöğüt ve Ünlükaya mahallelerine hizmet verilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Bektaş, gölet inşaatını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, son günlerde eriyen kar suları ve sağanakla göletin hızla dolduğunu belirterek, "Gölet ekibimiz buradaki çalışmalarını birkaç gün daha sürdürüp buradan çıkacak. İlçemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e bu imkanları bize sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.

Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Süleyman Korkmaz da göletin mahallelerine ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacağını anlatarak, "Buradan gurbette yaşayan tüm köylülerime sesleniyorum. Gelin arazilerinizi ekin ve biçin." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi gölet yapımlarına devam ediyor - Son Dakika


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