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Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

16.02.2022 16:33
Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Hemşehrilerimizin kaliteli olan suyumuzu çok daha düşük maliyetle tüketebilmesi için kadim şehrimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika
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