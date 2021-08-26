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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, işçilerin maaşına yüzde 14,2 oranında zam yaptı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, işçilerin maaşına yüzde 14,2 oranında zam yaptı

26.08.2021 09:30
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, işçilerin maaşına yüzde 14,2 oranında zam yaptı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanarak işçi maaşlarına yüzde 14,2 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanarak işçi maaşlarına yüzde 14,2 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi programı İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, işçilerin emek ve özveriyle çalıştığını ifade etti.

Sekmen, zamla ilgili yaptığı değerlendirmede şunlar kaydetti:

"Vardığımız mutabakatla 2 bin 735 işçimizin maaşlarına yüzde 14,2 oranında zam yapma kararı aldık. Yevmiyelerine yüzde 13,2 sorumluluk zammı, iyileştirme ve tüm sosyal haklarla birlikte yüzde 14,2 oranında bir artış sağladık. Bizler işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin her şeyin ötesinde olduğunu telakki ederek zam oranını bu noktaya getirdik."???????

Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Erzurum, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi, işçilerin maaşına yüzde 14,2 oranında zam yaptı - Son Dakika


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