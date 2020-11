Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı konutlar - Son Dakika

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, 2'nci derece deprem bölgesinde yer alan konutları kentsel dönüşümle yeniliyor. Büyük bir bölümü 40-50 yıllık olan binaları tek tek yıkan Büyükşehir Belediyesi, yerlerine modern ve depreme dayanıklı binalar inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar 3 binden fazla konut yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Sekmen , yeni konutların 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı olduklarını söyledi. Sekmen, kentteki kentsel dönüşüme şimdiye kadar 7 bin konut yapan TOKİ'nin de destek verdiğini ifade etti. İzmir depremiyle birlikte önemi bir kere daha ortaya çıkan kentsel dönüşüm büyük bir bölümü 2'nci derece deprem bölgesinde yer alan Erzurum 'da hızla sürdürülüyor. Büyük çoğunluğu 40-50 yaşında olan konutları yenilemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce eski konutu yıkarak yerine depreme dayanıklı, modern binalar inşa etti. Göreve başladığı günden itibaren Erzurum'da kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini belirten Başkan Mehmet Sekmen, "İstiyorum ki sağlıksız, depreme dayanıksız binaları süratle yıkalım yerlerine sağlıklı, insanların güvenle oturabileceği konutlar yaparak insanları mutlu edelim. Belediye olarak TOKİ aracılığıyla ve yan kuruluşumuz olan belediye şirketleriyle yeni ve sağlıklı binalar yapmaya gayret ediyoruz. Kentsel yenileme alanlarında 3 bin civarında konut yaptık. Mumcu, Dağ Mahallesi, Gölbaşı ve Edip Somunoğlu, Dadaşkent 'te 3 bin konutu inşa ettik. TOKİ ise Kazım Yurdalan, Abdurrahman Gazi, Hasani Basri ve Ilıca 'da 7 binin üzerinde konut yaptı" dedi. 'HIZLA KONUT YAPIMINI SÜRDÜRECEĞİZ'Yeni konutlara rağmen Erzurum'da sorunun hala devam ettiğini ifade eden Sekmen, TOKİ'nin Emin Kulbu'nda 350, Dağ Mahallesi'nde 300, Sanayi Mahallesi'nde 450 konutun inşasına başlandığını bildirdi. Bunların sağlıksız evlerde oturan vatandaşlara verilmek üzere TOKİ tarafından depo konut olarak yaptırıldığını kaydeden Başkan Sekmen, belediye olarak ise Gölbaşı'nda 200, Dağ Mahallesi'nde 150, Sanayi'de 250, Edip Somunoğlu'nda 250 konut inşa edeceklerini belirtti. Sekmen, "Amacımız süratle ömrünü tamamlamış sağlıksız yapıları yıkarak yerlerine izolasyonu, yalıtımı yapılmış, otoparkı olan güzel binalar yapmak. Daha yıkacağımız çok yer var. Önümüzdeki yıl içerisinde kalenin karşısındaki sağlıksız binalar var. Onların yıkımı, Yoncalık, Çırçır da var. Buralarda çevreyi düzenliyoruz. Şükrüpaşa'da bu tip konutlar var. Orta mumcu dediğimiz alanda kısmen var. Şehrin başka yenlerinde yıkılıp yapılması gereken binalar var. Hızlı bir şekilde konut yapımına devam edeceğiz. 3,5 yıl içerisinde önemli bir aşama kaydederek şehrin önemli bir kısmını yenilemiş olacağız. Özel müteahhitlere de çağrı yapıyorum. Bizim yaptığımız yerlerden onların da istifade ederek bu konutları dönüştürelim" diye konuştu. 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLIYeni konutları deprem gerçeğini göz önüne alarak inşa ettiklerini anlatan Başkan Sekmen, şunları söyledi: "Yaptığımız konutları deprem gerçeğini göz önüne alarak inşa ediyoruz. Depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Bunlar örnek binalar. Teknik ekiplerimiz, şirket yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her şey kontrol altında, yapılan bütün çalışmalar görüntülü olarak kayıt alınıyor. Laboratuvarlarda üretilen betonun depreme dayanıklı olup olmadığı inceleniyor. İnsanlarımız huzur içinde oturabilirler. Bizim yaptığımız konutlar 9 büyüklüğünde depreme hazırlıklı, dayanıklı konutlar. 9 geçince de Allah'ın felaketi. Ama en azından konutlarımız ayakta durur yıkılmaz. Bizim Türkiye gerçeğine uygun konutlar yapıyoruz."HER MAHALLEYE ARAMA KURTARMA BİRİMİ Elazığ Malatya , İzmir'deki depremin arama kurtarmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Sekmen, "Deprem bu ülkenin kaçınılmaz gerçeği, tedbirli olmamız lazım. Erzurum'da 150-200 kişilik bir kurtarma ekibi var. Bu yeterli değil, hem komşular için hem bizim için yeterli değil. Her mahalle her ilçede en az 25'er kişilik kurtarma ekibi kurma kararı aldım. Bunlar gönüllü arkadaşlar olacak. Araç gereçlerini biz temin edeceğiz. Olası afetlerde bunları yola çıkararak ilgili alana ulaşımlarını sağlayacağız. Yemek tesislerimiz çadırlarımızı hazırlıyoruz. Deprem anında insanlar perişan oluyor, orta yerde kalıyor" dedi. TIR DORSELERİ EVE DÖNÜŞECEK

Deprem sonrası insanların sığınacakları bir yere ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Sekmen, "Artçılar devam ettiği için insanlar evlere giremiyor onların sığınabilecekleri alanları oluşturmak lazım. TIR'lardan özel yatakhaneler oluşturma projemiz var. Hem sıcağa hem soğuğa dayanıklı olmak üzere içerisinde banyo, mutfağı, tuvaleti olacak. Bunlar hareketli şeyler olacak. TIR dorsesini çekip götürüp ilgili alana yerleştireceğiz İnsanlar orada gece istirahat edecekler. Çadır kurulana kadar. Çadır kurmak belli zaman alıyor. Bir TIR dorsesi üzerine 5-10 kişilik farklı bölümlere 40-50 arasında yatak ranza koymayı planlıyoruz. İçerisinde banyo, tuvalet mutfak gibi insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bölümler olacak. İnsanımızı sıkıntıya sokmadan bu projeyi önümüzdeki zamanlarda hazırlayacağız. Yatak, yorgan bulunan TIR'ı afet olan yere çekeceğiz, deprem olurken ya da sonrası yaşlıları, hastaları, çocukları, kadınları sığındırma yerlerimiz olacak" diye konuştu.