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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden basın açıklaması

35 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan yöresel çadırlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden basın açıklaması, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan yöresel çadırlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi: "Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önceden planlanan çalışma gereği 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin kutlama programı çerçevesinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Anadolu'yu ihtiva eden yöresel çadırların kurulması kararlaştırılmıştır. 23 Temmuz Erzurum Kongresi Hazırlık Komitesi tarafından alınan bu karar, gerek yurt içi gerekse de yurt dışından ilimize gelen turistlere üç gün Anadolu'nun kültürünü, mutfağını ve tarihsel birikimini anlatmayı esas almaktadır. Etkinlik; şehrimiz ve ülkemizin tanıtımını ihtiva etmektedir. Sosyal medyayı kullanarak vatandaşlarımızı yanlış bilgilendiren ve Erzurum esnafını gerçek dışı konulara yönlendirmeye çalışan kişilere asla itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamu kurumlarımız, her daim ilimizin ekonomisini ayakta tutan Erzurum esnafının emrindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM
Erzurum Kongresi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
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