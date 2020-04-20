Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu ilçesinde dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesindeki cadde, sokak ve iş yerleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

Görevliler bu çerçevede, ilin Oltu ilçesindeki sokak, cadde ve iş yerlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle sosyal alanlarda geniş kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemini yürüten ekipler, çalışmalarını kendileri de maske, eldiven ve tulum giyerek yaptı.

Büyükşehir Belediyesince ilçeye gönderilen 2 bin 500 maske de vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.