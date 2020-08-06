Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Caddesi'ne yeni görünüm kazandırdı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Palandöken Caddesi'ne yeni bir görünüm kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk arasında Gavurboğan olarak bilinen Palandöken Caddesi'nde, yaya kaldırımından bariyer bordürlerine, asfalttan peyzaj ve aydınlatmaya kadar birçok çalışma yapıldı.

Cadde üzerindeki çalışmalarla ulaşım ağına nitelik kazandırılmasının yanı sıra bölgeye ayrı bir değer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptıkları her çalışmayla Erzurum'un cadde, semt ve sokaklarına değer kattıklarını belirtti.

Palandöken Caddesi'ndeki çalışmalarında bunlardan birisi olduğunu anlatan Sekmen, "Şehrin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Palandöken Caddesi, yeni görünümüyle tıpkı ismi gibi ihtişamlı ve değerli bir hale geldi." ifadesini kullandı.

Sekmen, cadde üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Bu süreçte Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) diye tabir edilen bin 720 ton asfalt kullandık. Güzergahta 700 metre bariyer bordür yapımı, 500 metre kırlangıç zemin, 400 metrekare döşeme ve 450 metreküp taş duvar uygulaması yaptık. Caddenin peyzaj ve aydınlatma sistemi de tamamlandı. Gidiş-geliş olmak üzere çift şerit olarak yeniden dizayn edilen Palandöken Caddesi, bulvardan farksız yeni görünümüyle büyüleyici bir güzellik kazandı. Erzurum'da hizmete sunduğumuz ulaşım ağlarının her birisi, aynı zamanda ekonomik bir değeri de ifade ediyor. Dolayısıyla Erzurum'un caddeleri, semtleri ve sokakları, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla hem güzelleşip nitelik kazanıyor hem de değerleniyor."