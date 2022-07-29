Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında

29.07.2022 09:48

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasındaERZURUM Erzurum'da ekim yapan çiftçilere belediye tarafından verilen destekler sürdürülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında

ERZURUM Erzurum'da ekim yapan çiftçilere belediye tarafından verilen destekler sürdürülüyor. Kent içi tarımcılığı değerlendiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ekim yapan vatandaşlara fiyatların 4'te 1'i kadarı olduğunu belirtiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilikle uğraşan vatandaşlara verilen destekler artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşlara taş toplama, taş kırma makineleri yanı sıra, patates boylama ve ayçiçeği toplama makineleri de tesis ediliyor. Öte yandan yine toprağı ekecek olan vatandaşlara ise alacakları malzeme ve ürünlerin fiyatları 4'te 1'i kadarı oluyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'de tarımcılığa ve hayvancılığa en çok destek veren illerden biri olduklarını belirtirken, çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusundan ellerinden gelen tüm desteği sağladıklarını söyledi.

"Ekim yapmak isteyen vatandaşa fiyatlar 4'te 1'i"

Erzurum'da çiftçilikle uğraşan vatandaşa çeşitli destekler sunduklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye'de tarıma ve hayvancılığa en büyük desteği veren belediyelerden bir tanesi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sadece bununla da kalmıyoruz aynı zamanda ziraat aletleri de oluşturarak ekim yapmak isteyen vatandaşlarımıza da 4'te 1 fiyatına hizmet sunuyoruz. Taş toplama, taş kırma, gübreleme, ekme ve biçme gibi alanlarda çiftçilerimize destek sağlıyoruz. Örneğin patates boylama, ayçiçeği sökme gibide makinelerimiz var. Bu tür çeşitli hizmetleri de belediye olarak yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hayvan pazarını Erzurum'da yaptık. Şuanda da çok modern bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Günlük bin hayvan buraya giriyor alınıp ve satılıyor. Böyle bir alanında Erzurum'a kazandırdık" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında - Son Dakika

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