Erzurum Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği - Son Dakika

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Erzurum Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
7 saat önce
Erzurum Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği.
Erzurum Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:57 Kaynak: DHA
Son Dakika Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi