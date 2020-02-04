Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Bansko Belediyesi arasında, iki kentteki kayak merkezlerinde enerji tasarrufunun sağlanması ve ekosistemin korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Bansko Belediyesi arasında, iki kentteki kayak merkezlerinde enerji tasarrufunun sağlanması ve ekosistemin korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, protokol kapsamında hazırlanan "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi"nin detayları görüşüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yaptığı konuşmada, Palandöken'in, kış turizmi açısından önemli merkez olduğunu söyledi.

Palandöken'in, Bulgaristan'ın Bansko şehrindeki kayak merkeziyle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Aynalı, "Kış turizminin giderek arttığı Palandöken ile Bansko'da, enerji sarfiyatının önüne geçilmesine ve turizm sektörün ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal yollardan karşılayarak çevreyi koruma altına almaya çalışıcağız. Çok önemli maliyet kalemi olan enerji giderlerini ortan kaldırıp, aynı zamanda ekosistemi koruma altına alarak örnek bir çevreci yaklaşım sergilemiş olacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında, Bansko ile Erzurum kış turizm merkezlerinde ortak çalışma yürüteceklerini kaydeden Aynalı, "Enerji maliyetini en aza indirmek ve ekosistemi korumak için teknik heyetlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise önemli yatırımlara destek verdiklerini belirtti.

Turizm merkezlerine önem verdiklerini aktaran Demirdöğen, "Palandöken dağının daha büyük yatırımlara açılacağını ve daha büyük yatırımların yapılacağını düşünüyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi bu şekildeki yatırımlara destek vereceğiz ve desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bansko Belediye Başkan Vekili Sashka Vachkova da kış turizmi merkezlerindeki çevreyi korumak için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Projenin son toplantısının gerçekleştiğini ancak iş birliğinin devam edeceğini anlatan Vachkova, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Erzurum ile Bansko belediyelerinin 15 Ocak 2019'da imzaladığı protokol çerçevesinde, Palandöken ile Bansko kayak merkezlerindeki enerji kullanımı üzerine araştırma ve teknik inceleme yapıldı.

Çalışmaların ardından elde edilen sonuçlarla kış turizm merkezlerindeki enerji tasarrufunun sağlanması ve enerji kullanımıyla ekosisteme verilen zararların önüne geçişmesi amaçlanıyor.

Bulgaristan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Benzin fiyatına gelen 8 kuruşluk zam iptal edildi
Dil kurslarına binlerce lira harcamaya gerek yok! Belediyeler ücretsiz eğitim veriyor İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]