Erzurum Buz Kesti
1 saat önce
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Erzurum'da şadırvanlar buz tutarken, gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Hissedilen hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Son bir haftadır çok soğuk. Özellikle dışarıda çalışmak durumunda kalan insanlar soğuk hava karşısında zor anlar yaşıyorlar" diye konuştu.
Soğuk hava ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor. Sürücüler, yollarda oluşan buzlanma ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle uyarıldı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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