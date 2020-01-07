Erzurum buz kesti - Son Dakika
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Erzurum buz kesti

6 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da hayat adeta buz kesti.

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Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da hayat adeta buz kesti.


Hafta sonunda etkili olan kar yağışının ardından hafta başından itibaren soğuk hava bölgede etkili olmaya devam ediyor. Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu. Aç kalan tilki Yıldızkent semtinde kent merkezine kadar gelirken, seyyar satıcılar soğuk havada tezgahlarını açabilmek için zor şartlar altında mücadele verdi.


Bazı hayvan severler kuşlar için yem atarak beslenmelerine yardımcı olurken, buzlanmaya karşı araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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