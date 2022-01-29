Üye Girişi
Erzurum buz kesti - Son Dakika

Erzurum buz kesti

29.01.2022 14:58

Erzurum buz kesti Ağaçlar dondu oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum buz kesti

Ağaçlar dondu oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da ağaçlar buz tuttu, oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu.

Hafta içerisinde etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunda soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yollarda ağaçlarda oluşan kırağı bazı vatandaşlar içinde selfi alanı oldu. Araçlarından inerek cep telefonları ile öz çekim yapan vatandaş, "Böylesi kırağıya ilk kez şahit oldum. Bunun için fotoğraf çekmek istedim" dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, Ağrı ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, zamanla çok bulutlu geçeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Yapılan uyarıda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerini ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 28 ile Kars'ta yaşanırken, Erzurum'da eksi 26, Ardahan'da eksi 23 olarak kaydedildi.

Erzurum buz kesti
Erzurum buz kesti
Erzurum buz kesti

YORUMLAR
500

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum buz kesti - Son Dakika


Galatasaray mı Beşiktaş mı? Rengini belli eden Gomis transferin fitilini sosyal medyadan yaktı Galatasaray mı Beşiktaş mı? Rengini belli eden Gomis transferin fitilini sosyal medyadan yaktı         
15:00
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı         
17:05
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21

Son Dakika Haberleri
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
14:43 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Parka gömmek isterken yakalandı
14:34 Serdar Ortaç defalarca babalığın sınırından dönmüş: Hep kürtaj oldular
14:26 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yeni Bakan Bozdağ'dan ilk mesaj: Rehberimiz hukuk olacak
14:20 Siverek'te iki aile arasında dün başlayan kavga bugün de sürdü! Dün 2 kişi ölmüştü, bugün 25 kişi yaralandı
14:00 Sezen Aksu, haddini bilmesi istenen dakikalarda Ankara'ya mesaj göndermiş: İlk günahı yazmıştım!
13:42 Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!
13:38 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar
13:27 Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
13:26 Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 15:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum buz kesti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement