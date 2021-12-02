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Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü - Son Dakika

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

02.12.2021 10:21

Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14'e kadar düştü.

Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14'e kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araçların camları, kaldırımlar, caddeler buz tuttu.

Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 14 gündüz eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.

İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı" dedi.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü. Erzincan 0 ve Iğdır'da ise 2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.

(Özge Bozo-İHA)

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü
Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü - Son Dakika
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