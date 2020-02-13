Erzurum buz kırma timi iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum buz kırma timi iş başında - Son Dakika

Erzurum buz kırma timi iş başında

6 saat önce

Buz kırma timi iş başındaERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor.

Buz kırma timi iş başında

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor. Buz Kırma Timi, günde yüzlerce ton ağırlığında buzu imha ederek, olası kazaların önüne geçiyor.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları büyük tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları imha etmek için vatandaşlar itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırık veya kazmalarla güvenli bir şekilde kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

'GÜNDE 20-30 KAMYON BUZ KIRILIYOR'

Günde yaklaşık 20-30 kamyon buz kırdıklarını açıklayan itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye Gurup Amir Şakir Sarsan, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl yaralanıyor, sakat kalıyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Hemşerilerimiz bizden yardım talebinde bulunsunlar. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz" dedi.

'KORKARAK GEZİYORUZ'

Apartman ve işyerlerinin çatılarında biriken buzların hayatlarını tehdit ettiğini söyleyen Selçuk Kaya, "Kış geldi mi korkarak geziyoruz. Her an başımıza buz düşüp ölebiliriz. Çatıdaki her bir buz sarkıtı bomba gibi. Bunları temizleyen itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Erzurum buz kırma timi iş başında

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış
Üsküdar'da binanın çatısı alev alev yanıyor (1) Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı Yoksul mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen Robin Hood, kimliğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum buz kırma timi iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]