Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğiyle yaptırılan ve ziyaretçilerine ses, ışık ile müzik şöleni sunacak "Ata Buz Müzesi"nin nisan ayında açılacağı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırım ile oluşturulan "Ata Buz Müzesi"nde sona gelindi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen projeyi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve ekibi yürütüyor.

İki katlı olarak tasarlanan ve yaklaşık 400 metrekare alanda hizmet verecek müze, sıfırın altında 5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Buzlar müze içindeki sistemler tarafından üretilecek"

Rektör Çomaklı, müzenin şehrin cazibe merkezlerinden birisi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesiyle 400 metrekarelik sergi alanının yer aldığı müzemizde ayrıca insanların sosyalleşebileceği yaşam alanını çok yakında hizmete açacağız. Müzenin en önemli özelliği, buzun müze içerisinde yer alan sistemler tarafından üretilmesi ve yine bu atölyelerde tasarımlarının yapılarak sergilenmesidir."

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan müzenin öğrenciler için de güzel bir çalışma alanı olacağını aktaran Çomaklı, bu sayede öğrencilerin hem eğitim göreceğini hem de sanatsal faaliyetler gerçekleştireceğini ifade etti.

Çomaklı, nisan ayı itibarıyla müzeyi açmayı planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turizm potansiyeli açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum'a yeni bir alan kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Şehrimizde misafir ettiğimiz konuklarımızı her an gezdirme şansına sahip olacağımız bir müze olan Ata Buz Müzesi, ülkemizin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Ailelerin keyifli vakit geçirecekleri müzenin, yabancı turistler tarafından da ilgi göreceğine inanıyoruz. Ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olmayı hedefliyor."